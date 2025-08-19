Londra: andamento rialzista per Kingfisher

fornitore di prodotti per la manutenzione della casa

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,724 sterline. Prima resistenza a 2,781. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,687.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)