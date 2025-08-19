Londra: andamento rialzista per Kingfisher

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il fornitore di prodotti per la manutenzione della casa
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,18%.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del FTSE 100
, ad evidenza del fatto che il movimento di Kingfisher
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Analizzando lo scenario di Kingfisher
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 2,724 sterline. Prima resistenza a 2,781. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 2,687.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)