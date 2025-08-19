Milano 16:01
42.970 +0,77%
Nasdaq 16:01
23.607 -0,45%
Dow Jones 16:01
45.061 +0,33%
Londra 16:01
9.185 +0,29%
Francoforte 16:01
24.409 +0,39%

Madrid: in calo Indra

Migliori e peggiori
Madrid: in calo Indra
(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che presenta una flessione dell'1,84%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'Ibex 35 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Indra, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo è sempre connotato negativamente, mentre la struttura di breve periodo mostra qualche miglioramento, per la tenuta dell'area di supporto individuata a quota 33,85 Euro. Il movimento positivo di breve è indicativo di una potenziale inversione del trend ribassista, con possibili tentativi di aggressione dei prezzi verso l'importante area di resistenza stimata a quota 34,73. E' concreta quindi la possibilità di una continuazione della fase rialzista verso quota 35,61.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```