Migliori e peggiori
Madrid: calo per Indra
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT, che mostra un decremento dell'1,80%.

La tendenza ad una settimana di Indra è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 55,28 Euro. Primo supporto visto a 53,98. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 53,52.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
