Madrid: calo per Indra

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la multinazionale spagnola operante nel settore IT
, che mostra un decremento dell'1,80%.
La tendenza ad una settimana di Indra
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva dell'azienda spagnola leader nel campo dell'IT
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 55,28 Euro. Primo supporto visto a 53,98. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 53,52.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)