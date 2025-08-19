New York: calo per Boeing

(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'aereonautica
, con una flessione del 2,07%.
La tendenza ad una settimana di Boeing
è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante aerospaziale statunitense
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 231,2 USD. Primo supporto visto a 225,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 222,8.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)