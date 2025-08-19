Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

New York: calo per Boeing

Migliori e peggiori, Spazio, Trasporti, Industria
New York: calo per Boeing
(Teleborsa) - Si muove verso il basso il colosso dell'aereonautica, con una flessione del 2,07%.

La tendenza ad una settimana di Boeing è più fiacca rispetto all'andamento del Dow Jones. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del gigante aerospaziale statunitense. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 231,2 USD. Primo supporto visto a 225,2. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 222,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```