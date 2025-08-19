Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

New York: risultato positivo per Fair Isaac

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l'azienda di analisi applicata, in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'S&P-500. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fair Isaac rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Fair Isaac ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.414,7 USD. Supporto a 1.364,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.464,6.

A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa
