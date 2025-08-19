New York: risultato positivo per Fair Isaac

azienda di analisi applicata

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per l', in guadagno del 3,48% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 1.414,7 USD. Supporto a 1.364,8. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 1.464,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)