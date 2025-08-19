New York: scambi negativi per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che presenta una flessione del 3,15%.
La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices
è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Advanced Micro Devices
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 172,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 169. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 167,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)