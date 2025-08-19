Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

New York: scambi negativi per Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che presenta una flessione del 3,15%.

La tendenza ad una settimana di Advanced Micro Devices è più fiacca rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Advanced Micro Devices. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 172,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 169. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 167,3.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
