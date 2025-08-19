New York: scambi negativi per Advanced Micro Devices

multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori

Advanced Micro Devices

Nasdaq 100

Advanced Micro Devices

(Teleborsa) - Ribasso per la, che presenta una flessione del 3,15%.La tendenza ad una settimana diè più fiacca rispetto all'andamento del. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 172,7 USD, con il supporto più immediato individuato in area 169. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 167,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)