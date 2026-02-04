Milano 16:44
Advanced Micro Devices, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori, che tratta in perdita del 12,26% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Advanced Micro Devices rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Advanced Micro Devices. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Advanced Micro Devices evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 217,3 USD. Primo supporto a 208,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 205,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
