Advanced Micro Devices, scendono le quotazioni a New York

(Teleborsa) - Ribasso per la multinazionale statunitense produttrice di semiconduttori
, che tratta in perdita del 12,26% sui valori precedenti.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Advanced Micro Devices
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Advanced Micro Devices
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Advanced Micro Devices
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 217,3 USD. Primo supporto a 208,9. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 205,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)