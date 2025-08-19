Milano 17:35
43.021 +0,89%
Nasdaq 22:00
23.385 -1,39%
Dow Jones 22:02
44.922 +0,02%
Londra 17:35
9.189 +0,34%
Francoforte 17:35
24.423 +0,45%

New York: scambi negativi per Broadcom

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Retrocede la società tech statunitense, con un ribasso del 3,75%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di Broadcom rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Broadcom. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 300,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 290,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 286,6.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
