New York: scambi negativi per Broadcom

(Teleborsa) - Retrocede la società tech statunitense
, con un ribasso del 3,75%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100
, evidenzia un rallentamento del trend di Broadcom
rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA
, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Broadcom
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 300,5 USD, con il supporto più immediato individuato in area 290,4. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 286,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)