Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:11
25.326 +1,00%
Dow Jones 18:11
50.114 0,00%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

New York: sviluppi positivi per Broadcom

(Teleborsa) - Protagonista la società tech statunitense, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,43%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Broadcom rispetto all'indice di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Broadcom ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 353,4 USD. Supporto a 336,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 370,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
