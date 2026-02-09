New York: sviluppi positivi per Broadcom

società tech statunitense

(Teleborsa) - Protagonista la, che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 4,43%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Lo scenario di medio periodo diratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 353,4 USD. Supporto a 336,3. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 370,6.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)