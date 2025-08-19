Milano 17:35
New York: seduta euforica per Celanese

New York: seduta euforica per Celanese
(Teleborsa) - Rialzo per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,71%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Celanese, che fa peggio del mercato di riferimento.


Lo scenario di medio periodo di Celanese ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 45,83 USD. Supporto a 44,17. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 47,49.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
