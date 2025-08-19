New York: seduta euforica per Celanese

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,71%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Celanese
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo scenario di medio periodo di Celanese
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 45,83 USD. Supporto a 44,17. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 47,49.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)