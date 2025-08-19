Milano 16:05
Piazza Affari: brillante l'andamento di Amplifon

(Teleborsa) - Avanza la società leader nelle soluzioni uditive, che guadagna bene, con una variazione del 2,06%.

L'andamento di Amplifon nella settimana, rispetto al FTSE MIB, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo status tecnico della big degli apparecchi acustici mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 14,92 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 15,27. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 14,69.

