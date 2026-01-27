Piazza Affari: movimento negativo per Amplifon

(Teleborsa) - Ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive
, che presenta una flessione del 2,26%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big degli apparecchi acustici
rispetto all'indice.
Lo status tecnico di breve periodo di Amplifon
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,86 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,2.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)