Milano 11:13
45.071 +0,27%
Nasdaq 26-gen
25.713 0,00%
Dow Jones 26-gen
49.412 +0,64%
Londra 11:13
10.188 +0,38%
Francoforte 11:13
24.910 -0,09%

Migliori e peggiori
Piazza Affari: movimento negativo per Amplifon
(Teleborsa) - Ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive, che presenta una flessione del 2,26%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Amplifon evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso la big degli apparecchi acustici rispetto all'indice.


Lo status tecnico di breve periodo di Amplifon mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 13,86 Euro. Rischio di eventuale correzione fino al target 13,52. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 14,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
