Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:58
25.960 +0,96%
Dow Jones 17:58
49.081 -0,67%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

Piazza Affari: performance negativa per Amplifon

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Amplifon
Seduta in ribasso per la società leader nelle soluzioni uditive, che mostra un decremento del 2,80%.
Condividi
```