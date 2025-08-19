Milano 16:05
Piazza Affari: Fincantieri scende verso 17,45 Euro
(Teleborsa) - Scende sul mercato il principale complesso cantieristico al mondo, che soffre con un calo del 3,97%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fincantieri rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve di Fincantieri rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 18,03 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 17,45. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 18,61.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
