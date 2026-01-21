Milano
14:25
44.129
-1,31%
Nasdaq
20-gen
24.988
0,00%
Dow Jones
20-gen
48.489
-1,76%
Londra
14:25
10.113
-0,13%
Francoforte
14:25
24.365
-1,37%
Mercoledì 21 Gennaio 2026, ore 14.42
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Migliori e peggiori
,
In breve
21 gennaio 2026 - 12.30
Rosso per il
principale complesso cantieristico al mondo
, che sta segnando un calo del 2,61%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: andamento sostenuto per Fincantieri
Piazza Affari: andamento negativo per Fincantieri
Piazza Affari: balza in avanti Fincantieri
Piazza Affari: scambi in positivo per Fincantieri
Titoli e Indici
Fincantieri
-2,50%
Altre notizie
Piazza Affari: in rally Fincantieri
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
Piazza Affari: in calo Fincantieri
Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri
Male Fincantieri sul mercato azionario di Piazza Affari
Piazza Affari: risultato positivo per Fincantieri
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto