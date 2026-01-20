Milano 13:22
44.503 -1,53%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 0,00%
Londra 13:22
10.082 -1,11%
Francoforte 13:22
24.554 -1,62%

Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: performance negativa per Fincantieri
Sottotono il principale complesso cantieristico al mondo, che passa di mano con un calo del 2,60%.
Condividi
```