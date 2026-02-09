Milano 17:35
46.823 +2,06%
Nasdaq 18:14
25.324 +0,99%
Dow Jones 18:14
50.096 -0,04%
Londra 17:35
10.386 +0,16%
Francoforte 17:35
25.015 +1,19%

Piazza Affari: balza in avanti Fincantieri

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: balza in avanti Fincantieri
Scambia in profit il principale complesso cantieristico al mondo, che lievita del 2,82%.
Condividi
```