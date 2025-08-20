Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Punta con decisione al rialzo la performance dell'indice principale della Borsa di Parigi, con una variazione percentuale dell'1,21%.
Le implicazioni di breve periodo del CAC 40 sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 8.037,1. Possibile una discesa fino al bottom 7.863. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 8.211,2.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)