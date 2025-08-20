Balneari, Codacons: eliminare ostacoli e tornelli in tutti i lidi

(Teleborsa) - La decisione adottata in Sicilia di imporre la rimozione di tornelli, staccionate e strutture che limitano l'accesso alle spiagge è "", ma "ancora non basta. L'eliminazione di ogni barriera "deve riguardare l'intero territorio". Lo dice il"Ilha il diritto di raggiungere la battigia, attraversando lo stabilimento balneare, senza dover pagare alcunche' e senza imbattersi in ostacoli di sorta - prosegue - le spiagge sono beni pubblici e nessun concessionario puo' trasformarle in proprieta' private con recinzioni, cancelli o dispositivi di controllo".L'associazione chiede al Governo di "estendere al più presto le disposizioni adottate in Sicilia a tutti i lidi, imponendo la rimozione immediata di tornelli e barriere che impediscono il libero