Milano 17:29
42.890 -0,31%
Nasdaq 17:32
23.154 -0,99%
Dow Jones 17:31
44.953 +0,07%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:30
24.277 -0,60%

Balneari, Codacons: eliminare ostacoli e tornelli in tutti i lidi

Economia
(Teleborsa) - La decisione adottata in Sicilia di imporre la rimozione di tornelli, staccionate e strutture che limitano l'accesso alle spiagge è "positiva", ma "ancora non basta. L'eliminazione di ogni barriera "deve riguardare l'intero territorio". Lo dice il Codacons.

"Il cittadino ha il diritto di raggiungere la battigia, attraversando lo stabilimento balneare, senza dover pagare alcunche' e senza imbattersi in ostacoli di sorta - prosegue - le spiagge sono beni pubblici e nessun concessionario puo' trasformarle in proprieta' private con recinzioni, cancelli o dispositivi di controllo".

L'associazione chiede al Governo di "estendere al più presto le disposizioni adottate in Sicilia a tutti i lidi, imponendo la rimozione immediata di tornelli e barriere che impediscono il libero passaggio in violazione delle leggi vigenti. Chi non si adegua dovra necessariamente perdere la concessione demaniale".
