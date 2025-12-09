Cyberoo costituisce veicolo per noleggi evolutivi delle soluzioni di cyber security

Cyberoo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in cybersecurity per le imprese, ha annunciato, società interamente controllata e dedicata all'offerta al mercato di contratti di locazione evolutiva, aventi a oggetto le soluzioni e i servizi di cyber security sviluppati dalla capogruppo. In qualità di veicolo specializzato per la strutturazione di noleggi evolutivi delle soluzioni Cyberoo, opererà con l'obiettivo di rispondere alla crescente domanda di modelli di fruizione flessibili (OPEX) da parte delle imprese e di sostenere lo sviluppo dei ricavi ricorrenti del Gruppo, si legge in una nota.Il CdA ha contestualmente autorizzato l'AD, anche in qualità di AD di Cyberoo Capital, a porre in esserea favore di Cyberoo Capital fino a un importo complessivo massimo di, da intendersi quale plafond potenziale, utilizzabile in modo progressivo e selettivo nel medio termine, in funzione delle opportunità che si presenteranno sul mercato. Le operazioni potranno assumere, di volta in volta, la forma di finanziamenti, concessione di garanzie o altre strutture tecnicamente idonee e conformi alla normativa applicabile, nel rispetto delle policy di rischio del Gruppo e delle valutazioni economico-finanziarie sui singoli progetti."Cyberoo Capital rappresenta per noi un passo strategico di grande portata - dichiara l'- e ci consente di mettere a fattor comune la forza delle nostre tecnologie con un modello finanziario capace di eliminare molte delle barriere all'ingresso che ancora oggi frenano gli investimenti in cyber security. Con questo progetto rafforziamo in modo significativo il profilo dei ricavi ricorrenti del Gruppo, ampliamo la nostra capacità di servire il mercato e creiamo le condizioni per una crescita ancora più solida e sostenibile nel lungo periodo. Siamo convinti che Cyberoo Capital rappresenti un elemento distintivo del nostro posizionamento competitivo e un importante generatore di valore per tutti gli stakeholder".