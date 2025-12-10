Milano 16:29
Economia
UE, protezione temporanea per 4,3 milioni di ucraini a ottobre
(Teleborsa) - Al 31 ottobre 2025, un totale di 4,3 milioni di cittadini extracomunitari fuggiti dall'Ucraina beneficiavano di protezione temporanea nell'UE. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), spiegando che, rispetto alla fine di settembre 2025, il numero totale di persone provenienti dall'Ucraina con protezione temporanea è diminuito di 6.170 unità (-0,1%).

I paesi dell'UE che ospitano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea dall'Ucraina sono stati la Germania (1.229.960 persone; 28,6% del totale UE), la Polonia (965.005; 22,5%) e la Repubblica Ceca (393.005; 9,1%).

A ottobre 2025, i paesi dell'UE hanno emesso 74.175 nuove decisioni di concessione della protezione temporanea. Si tratta del secondo totale mensile più alto del 2025, dopo il picco osservato a settembre (79.525). Questi numeri elevati seguono un decreto del governo ucraino di fine agosto 2025, che concede agli uomini di età compresa tra 18 e 22 anni il diritto di lasciare l'Ucraina senza ostacoli.

I rapporti più elevati di beneficiari di protezione temporanea ogni mille persone sono stati osservati in Repubblica Ceca (36,0), Polonia (26,4) ed Estonia (25,5), mentre il dato corrispondente a livello UE era di 9,5 ogni mille persone.

Al 31 ottobre 2025, i cittadini ucraini rappresentavano oltre il 98,4% dei beneficiari di protezione temporanea nell'UE. Le donne adulte rappresentavano il 43,8% dei beneficiari. I minori rappresentavano quasi un terzo (30,8%), mentre gli uomini adulti rappresentavano poco più di un quarto (25,5%) del totale.

(Foto: Yehor Milohrodskyi su Unsplash)
