UE, protezione temporanea per 4,3 milioni di ucraini a ottobre

(Teleborsa) - Al 31 ottobre 2025, un totale dibeneficiavano di. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), spiegando che, rispetto alla fine di settembre 2025, il numero totale di persone provenienti dall'Ucraina con protezione temporanea è diminuito di 6.170 unità (-0,1%).I paesi dell'UE che ospitano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea dall'Ucraina sono stati la(1.229.960 persone; 28,6% del totale UE), la(965.005; 22,5%) e la(393.005; 9,1%).A ottobre 2025, i paesi dell'UE hanno emessodella protezione temporanea. Si tratta del, dopo il picco osservato a settembre (79.525). Questi numeri elevati seguono un decreto del governo ucraino di fine agosto 2025, che concede agli uomini di età compresa tra 18 e 22 anni il diritto di lasciare l'Ucraina senza ostacoli.sono stati osservati in Repubblica Ceca (36,0), Polonia (26,4) ed Estonia (25,5), mentre il dato corrispondente a livello UE era di 9,5 ogni mille persone.Al 31 ottobre 2025, i cittadini ucraini rappresentavano oltre il. Lerappresentavano il 43,8% dei beneficiari. I minori rappresentavano quasi un terzo (30,8%), mentre gli uomini adulti rappresentavano poco più di un quarto (25,5%) del totale.