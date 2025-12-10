UE, protezione temporanea per 4,3 milioni di ucraini a ottobre

(Teleborsa) - Al 31 ottobre 2025, un totale di 4,3 milioni di cittadini extracomunitari fuggiti dall'Ucraina
beneficiavano di protezione temporanea nell'UE
. Lo comunica l'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat), spiegando che, rispetto alla fine di settembre 2025, il numero totale di persone provenienti dall'Ucraina con protezione temporanea è diminuito di 6.170 unità (-0,1%).
I paesi dell'UE che ospitano il maggior numero di beneficiari di protezione temporanea dall'Ucraina sono stati la Germania
(1.229.960 persone; 28,6% del totale UE), la Polonia
(965.005; 22,5%) e la Repubblica Ceca
(393.005; 9,1%).
A ottobre 2025, i paesi dell'UE hanno emesso 74.175 nuove decisioni di concessione
della protezione temporanea. Si tratta del secondo totale mensile più alto del 2025
, dopo il picco osservato a settembre (79.525). Questi numeri elevati seguono un decreto del governo ucraino di fine agosto 2025, che concede agli uomini di età compresa tra 18 e 22 anni il diritto di lasciare l'Ucraina senza ostacoli.
I rapporti più elevati di beneficiari di protezione temporanea ogni mille persone
sono stati osservati in Repubblica Ceca (36,0), Polonia (26,4) ed Estonia (25,5), mentre il dato corrispondente a livello UE era di 9,5 ogni mille persone.
Al 31 ottobre 2025, i cittadini ucraini rappresentavano oltre il 98,4% dei beneficiari di protezione temporanea nell'UE
. Le donne adulte
rappresentavano il 43,8% dei beneficiari. I minori rappresentavano quasi un terzo (30,8%), mentre gli uomini adulti rappresentavano poco più di un quarto (25,5%) del totale.(Foto: Yehor Milohrodskyi su Unsplash)