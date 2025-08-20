Milano
9:33
42.889
-0,31%
Nasdaq
19-ago
23.385
0,00%
Dow Jones
19-ago
44.922
0,00%
Londra
9:33
9.180
-0,10%
Francoforte
9:34
24.276
-0,60%
Mercoledì 20 Agosto 2025, ore 09.50
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,57%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,57%
Hang Seng a 24.980,2 punti
In breve
,
Finanza
20 agosto 2025 - 07.10
Indice Hang Seng -0,57% a quota 24.980,2 all'apertura pomeridiana.
