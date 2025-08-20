Milano 9:33
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,57%

Hang Seng a 24.980,2 punti

In breve, Finanza
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,57%
Indice Hang Seng -0,57% a quota 24.980,2 all'apertura pomeridiana.
