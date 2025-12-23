Milano 22-dic
44.594 0,00%
Nasdaq 22-dic
25.462 +0,46%
Dow Jones 22-dic
48.363 +0,47%
Londra 22-dic
9.866 0,00%
Francoforte 22-dic
24.284 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,18%

Hang Seng a 25.848,99 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,18% a quota 25.848,99 all'apertura pomeridiana.
