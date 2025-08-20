Milano 17:29
42.890 -0,31%
Nasdaq 17:32
23.170 -0,92%
Dow Jones 17:32
44.949 +0,06%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:30
24.277 -0,60%

Borsa: Ingessato il Dow Jones (0%)

Il Dow Jones esordisce a 44.922,7 punti

L'indice del principale listino USA tratta con un modesto 0%, a quota 44.922,7 in apertura.
