Milano 17:29
42.890 -0,31%
Nasdaq 17:34
23.176 -0,89%
Dow Jones 17:34
44.944 +0,05%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:30
24.277 -0,60%

Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Food & Beverage
Il Settore Alimentare europeo guadagna l'1,11% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 455,88 punti.
Condividi
```