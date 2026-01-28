Milano 17:35
45.139 -0,66%
Nasdaq 18:15
26.024 +0,32%
Dow Jones 18:15
49.065 +0,12%
Londra 17:35
10.154 -0,52%
Francoforte 17:35
24.824 -0,28%

Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: lieve rialzo per l'EURO STOXX Food & Beverage
Piccolo scatto in avanti per il settore Alimentare europeo, che arriva a 435,96 punti.
Condividi
```