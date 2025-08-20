Fed, Bowman: consentire a personale banca centrale di detenere quantità minime di crypto

(Teleborsa) - "In qualità di autorità di regolamentazione, dobbiamo impegnarci in modo tale dae di avere una visione aperta sui vantaggi e le possibilità di un nuovo approccio, comprendendo al contempo strategie di mitigazione efficaci per affrontare eventuali rischi". Lo ha detto, Vice Chair for Supervision della Federal Reserve, in un discorso al Wyoming Blockchain Symposium 2025."Il nostro approccio dovrebbe considerare la possibilità di, in modo da poter acquisire una conoscenza pratica delle funzionalità sottostanti - ha sostenuto - Sebbene siano disponibili numerose risorse per approfondire la conoscenza di questi prodotti finanziari e presto istituiremo un quadro per la supervisione degli emittenti di questi asset, nulla può sostituire la sperimentazione e la comprensione del flusso di tale processo di proprietà e trasferimento"."Di certo non mi fiderei di qualcuno che mi insegni a sciare se non ha mai indossato gli sci, indipendentemente da quanti libri e articoli abbia letto, o addirittura scritto, sull'argomento - ha detto Bowman - Dovremmoe al mantenimento di esaminatori con le competenze necessarie e alla migliore comprensione della tecnologia da parte del personale esistente".