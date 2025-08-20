Fed, Bowman: consentire a personale banca centrale di detenere quantità minime di crypto

(Teleborsa) - "In qualità di autorità di regolamentazione, dobbiamo impegnarci in modo tale da consentire ai nostri team di supervisione di comprendere la tecnologia o l'innovazione in esame
e di avere una visione aperta sui vantaggi e le possibilità di un nuovo approccio, comprendendo al contempo strategie di mitigazione efficaci per affrontare eventuali rischi". Lo ha detto Michelle Bowman
, Vice Chair for Supervision della Federal Reserve, in un discorso al Wyoming Blockchain Symposium 2025.
"Il nostro approccio dovrebbe considerare la possibilità di consentire al personale della Federal Reserve di detenere quantità minime di criptovalute o altri tipi di asset digitali
, in modo da poter acquisire una conoscenza pratica delle funzionalità sottostanti - ha sostenuto - Sebbene siano disponibili numerose risorse per approfondire la conoscenza di questi prodotti finanziari e presto istituiremo un quadro per la supervisione degli emittenti di questi asset, nulla può sostituire la sperimentazione e la comprensione del flusso di tale processo di proprietà e trasferimento".
"Di certo non mi fiderei di qualcuno che mi insegni a sciare se non ha mai indossato gli sci, indipendentemente da quanti libri e articoli abbia letto, o addirittura scritto, sull'argomento - ha detto Bowman - Dovremmo valutare se i limiti alle attività di investimento del personale possano rappresentare un ostacolo al reclutamento
e al mantenimento di esaminatori con le competenze necessarie e alla migliore comprensione della tecnologia da parte del personale esistente".