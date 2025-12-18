Taiwan, banca centrale migliora stime crescita e conferma tasso di sconto al 2%

(Teleborsa) - La Banca centrale di Taiwan, al termine della riunione di politica monetaria trimestrale, ha migliorato le previsioni di crescita dell'economia per l'anno in corso ed annunciato il mantenimento del tasso d'interesse di riferimento invariato al 2%.Il miglioramento delle previsioni di crescita è stato motivato dall'andamento dell'export, favorito dal ruolo di Taiwan quale importante produttore di semiconduttori avanzati per l'intelligenza artificiale a società di Nvidia.La banca centrale ha lasciato invariato il tasso di sconto di riferimento al 2% con una decisione unanime, in linea con le previsioni di consensus, ed ha migliorato la stima di crescita del PIL per il 2025 al 7,3%, rispetto a una precedente previsione del 4,5% fornita a settembre. Per il prossimo anno, prevede un rallentamento della crescita al 3,7%, sebbene questa sia una previsione migliore rispetto al precedente 2,7%.