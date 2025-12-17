Milano 16:43
44.180 +0,43%
Nasdaq 16:43
24.926 -0,83%
Dow Jones 16:43
48.161 +0,10%
Londra 16:43
9.809 +1,29%
Francoforte 16:43
24.019 -0,24%

Mediocredito Centrale e associazioni artigiane rilevano B.G.A.

Economia
Mediocredito Centrale e associazioni artigiane rilevano B.G.A.
(Teleborsa) - Mediocredito Centrale e AGART, società partecipata da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi, comunicano di aver acquisito, in data odierna, rispettivamente l’80% e il 20% dell’intermediario finanziario Backer Generoso Andria (“BGA”), dando così il via al progetto strategico di rilancio di Artigiancassa.

L’acquisizione di BGA, autorizzata dalla Banca d’Italia, è infatti un passaggio fondamentale per la nascita della nuova Artigiancassa che entrerà a far parte del Gruppo Mediocredito Centrale.

L’operazione, spiega una nota, nata dalla partnership tra Mediocredito Centrale e AGART, prevede che BGA, che assumerà la denominazione di Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e alle micro, piccole e medie imprese S.p.A., diventi la fabbrica prodotto attraverso l’attivazione di un canale di accesso al credito sul territorio e la gestione di misure agevolative per rispondere alle esigenze creditizie e finanziarie degli artigiani e, più in generale, dei piccoli operatori economici anche raccogliendo e valorizzando l’eredità dello storico marchio “Artigiancassa”.

Il principale obiettivo di Artigiancassa sarà dare risposte immediate e puntuali ad un settore produttivo che rappresenta l’ossatura dell’Italia e del nostro Made in Italy, con l’offerta di soluzioni di finanziamento a medio lungo termine attraverso un modello di servizio che unisce i vantaggi dell’interazione personale degli Artigiancassa Point sul territorio e delle soluzioni di finanziamento digitale sviluppate da Mediocredito Centrale.

A seguito del closing si è tenuta la prima Assemblea di Artigiancassa che ha nominato Presidente l’Avv. Leopoldo Facciotti e il Consiglio di Amministrazione che, oltre al Presidente, è composto da Alessandra Cesari, Carmela D'Amato, Marco Granelli, Claudio Giovine.
Contestualmente è stato nominato il Collegio Sindacale formato da Marcella Galvani Presidente, e Antonio Baldelli e Paolo Palombelli sindaci effettivi.
Condividi
```