Mediocredito Centrale e associazioni artigiane rilevano B.G.A.

(Teleborsa) -, società partecipata da Confartigianato, CNA, Casartigiani e Fedart Fidi, comunicano di aver acquisito, in data odierna, rispettivamente l’80% e il 20% dell’intermediario finanziario Backer Generoso Andria (“BGA”), dando così il via al progetto strategico di rilancio di Artigiancassa.L’acquisizione di BGA, autorizzata dalla Banca d’Italia, è infatti un passaggio fondamentale per la nascita della nuova Artigiancassa che entrerà a far parte del Gruppo Mediocredito Centrale.L’operazione, spiega una nota, nata dalla partnership tra Mediocredito Centrale e AGART, prevede che BGA, che assumerà la denominazione di Artigiancassa – Cassa per il Credito alle Imprese Artigiane e alle micro, piccole e medie imprese S.p.A., diventi la fabbrica prodotto attraverso l’attivazione di un canale di accesso al credito sul territorio e la gestione di misure agevolative per rispondere alle esigenze creditizie e finanziarie degli artigiani e, più in generale, dei piccoli operatori economici anche raccogliendo e valorizzando l’eredità dello storico marchio “Artigiancassa”.Il principale obiettivo di Artigiancassa sarà dare risposte immediate e puntuali ad un settore produttivo che rappresenta l’ossatura dell’Italia e del nostro Made in Italy, con l’offerta di soluzioni di finanziamento a medio lungo termine attraverso un modello di servizio che unisce i vantaggi dell’interazione personale degli Artigiancassa Point sul territorio e delle soluzioni di finanziamento digitale sviluppate da Mediocredito Centrale.A seguito del closing si è tenuta la prima Assemblea di Artigiancassa che ha nominato Presidente l’Avv. Leopoldo Facciotti e il Consiglio di Amministrazione che, oltre al Presidente, è composto da Alessandra Cesari, Carmela D'Amato, Marco Granelli, Claudio Giovine.Contestualmente è stato nominato il Collegio Sindacale formato da Marcella Galvani Presidente, e Antonio Baldelli e Paolo Palombelli sindaci effettivi.