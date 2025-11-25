Bitcoin pronto per un rimbalzo ma non a breve

(Teleborsa) - Prosegue la, che ha toccato nuovi minimia causa di una serie di fattori, quali le aspettative di un nulla di fatto della Fed sui tassi, la tradizionale ciclicità del mercato crypto e le liquidazioni degli istituzionali. Sta di fatto che il Bitcoin si avvia a chiudere il mese di novembre con la pDopo aver toccato unla scorsa settimana, la criptovaluta è risalita negli ultimi giorni a 87.432 dollari. Su questo valore il Bitcoin fa segnare un progresso dell'1,26% rispetto a ieri, ma mantiene un. Anche la performance da inizio anno è negativa con un -6,5%. Valori che si sono riportati sui livelli dello scorso aprile e che appaiono ben lontani dai record toccati lo scorso mese di ottobre al di sopra dei 126.000 dollari.A dominare il mercato delle criptovalute è l'attesa per le prossimeIl FOMC, comitato di politica monetaria della banca centrale USA, si riunirà di nuovo iled al momento è alta labase al 3,50-3,75%. Un'impennata favorita dai dati occupazionali usciti la scorsa settimana, migliori delle attese, e dalla presa di posizione di alcuni membri della Fed qualidi un taglio alla prossima riunione, mentre c'è ancora chi, come. Al di là dell'andamento dei Future Fedwatch al CME c'è ancorasu quello che farà la banca centrale statunitense. In caso di taglio, il mercato delle criptovalute potrebbe riprendere a correre, in risposta alIl mercato delle criptovalute è un, che normalmente dura un quadriennio e crolla subito dopo le, che consiste nel dimezzamento dei quantitativi in circolazione attuato dai miner. Dopo questa operazione, il mercato ha sempre corretto, ma questa volta la. Forse perchè l'elezione di Trump ed il conseguente sostegno dato al mercato delle crypto dal nuovo Presidente ed il contemporaneo lancio di ETF e Future sulle criptovalute hanno un po' alterato il normale ciclo del mercato, sostenendone più a lungo le quotazioni. L'ultimo halving infatti è avvenuto ad aprile 2024, mentre la correzione è iniziata, tardi rispetto al consueto. Inoltre, la performance da un ciclo all'altro presenta una: nel ciclo che va dal 2013 al 2017 le quotazioni sono cresciute del 1.600%, mentre nel ciclo successivo 2017-2021 si è registrato un rialzo del 200% ed in quest'ultimo 2021-2024 una crescita di "solo" il 100%.Il 2026 non si presenta come un anno eccezionale.ricorda che il crollo dei future sulle criptovalute di ottobre ha deteriorato il sentiment del mercato, innescando pesanti deflussi di quasi 4 miliardi di dollari sul Bitcoin che ha annullato i guadagni da inizio anno. Il mercato entra così nel secondo anno storicamente debole del ciclo con una massiccia riduzione delle posizioni da parte dei grandi investitori e con un prezzo che sosta vicino alla soglia chiave deglisotto la quale difficilmente gli ETF possono andare. La banca d'affari rinnova così la previsione di un pronto recupero del mercato nell’arco dei, anticipando massiccidi dollari ed un