Francoforte: scambi negativi per Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hensoldt
, che mostra un decremento dell'1,88%.
La tendenza ad una settimana di Hensoldt
è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico di Hensoldt
suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 76,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 79,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 74,7.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)