Milano 13:50
42.947 -0,17%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 13:50
9.232 +0,47%
Francoforte 13:50
24.344 -0,32%

Francoforte: scambi negativi per Hensoldt

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per Hensoldt, che mostra un decremento dell'1,88%.

La tendenza ad una settimana di Hensoldt è più fiacca rispetto all'andamento del Germany MDAX. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico di Hensoldt suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 76,55 Euro con tetto rappresentato dall'area 79,65. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 74,7.

