Francoforte: risultato positivo per Hensoldt

(Teleborsa) - Scambia in profit Hensoldt, che lievita del 2,89%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto al Germany MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Hensoldt, che fa peggio del mercato di riferimento.


Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 79,47 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 80,37. Il peggioramento di Hensoldt è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 78,93.

