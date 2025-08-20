Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:36
23.172 -0,91%
Dow Jones 17:36
44.933 +0,02%
Londra 17:30
9.297 +1,17%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Natural Gas (Amsterdam) a 31,52 euro per Megawatt-Ora alle 15:40

Energia, In breve, Finanza
Natural Gas (Amsterdam) a 31,52 euro per Megawatt-Ora alle 15:40
Prezzo del Gas Naturale TTF su mercato Amsterdam a 31,52 euro/MWH alle 15:40.
Condividi
```