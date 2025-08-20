New York: andamento sostenuto per Travelers Company

(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia di assicurazioni americana
, che lievita del 2,13%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Travelers Company
più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve della big delle polizze assicurative
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 276,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 270,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 283,3.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)