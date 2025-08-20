Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:50
23.193 -0,82%
Dow Jones 20:50
44.910 -0,03%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: andamento sostenuto per Travelers Company

Migliori e peggiori
New York: andamento sostenuto per Travelers Company
(Teleborsa) - Scambia in profit la compagnia di assicurazioni americana, che lievita del 2,13%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Travelers Company più pronunciata rispetto all'andamento del Dow Jones. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve della big delle polizze assicurative è in rafforzamento con area di resistenza vista a 276,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 270,6. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 283,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```