Travelers, utile trimestrale sopra le attese. Nuovo buyback per 5 miliardi di dollari

Travelers

(Teleborsa) -, una delle più grandi compagnie di assicurazioni statunitensi, ha registrato undi 2,496 miliardi di dollari, pari a 11,06 dollari per azione, per ilterminato il 31 dicembre 2025, rispetto ai 2,082 miliardi di dollari, pari a 8,96 dollari per azione, registrati nello stesso trimestre dell'anno precedente. L'utile core nel trimestre è stato di 2,511 miliardi di dollari, pari a 11,13 dollari per azione, rispetto ai 2,126 miliardi di dollari, pari a 9,15 dollari per azione, registrati nello stesso trimestre dell'anno precedente (gli analisti si aspettavano in media 8,85 dollari per azione, secondo le stime LSEG). L'è aumentato principalmente grazie a un maggiore utile di sottoscrizione sottostante (escludendo lo sviluppo netto delle riserve dell'anno precedente e le perdite per catastrofi), a un maggiore reddito netto da investimenti, a minori perdite per catastrofi e a un maggiore sviluppo netto favorevole delle riserve dell'anno precedente. L'è stato di 6,288 miliardi di dollari e l'utile core di 6,325 miliardi di dollari."Siamo lieti di annunciare eccellenti risultati nel quarto trimestre e nell'intero anno, trainati da una- ha dichiarato il- I nostri risultati di quest'anno e nel tempo riflettono la potenza del nostro motore di profitti, alimentato dall'esecuzione disciplinata della nostra strategia in ogni dimensione del nostro business"."Questi risultati, uniti al nostro solido bilancio, ci hanno permesso di1,9 miliardi di dollari di capitale in eccesso ai nostri azionisti in questo trimestre, inclusi 1,7 miliardi di dollari di riacquisti di azioni", ha aggiunto.Il board ha autorizzato ulteriori 5 miliardi di dollari didi azioni.