New York: balza in avanti Analog Devices

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nella produzione di semiconduttori
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,00%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Analog Devices
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di microchip
rispetto all'indice.
Analizzando lo scenario di Analog Devices
si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 233,4 USD. Prima resistenza a 241,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 229,4.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)