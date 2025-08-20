Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 17:36
23.163 -0,95%
Dow Jones 17:36
44.922 0,00%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: balza in avanti Analog Devices

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società attiva nella produzione di semiconduttori, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,00%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Analog Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di microchip rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di Analog Devices si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 233,4 USD. Prima resistenza a 241,5. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 229,4.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
