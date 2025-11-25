Analog Devices, fatturato stimato a oltre 3 miliardi di dollari nel primo trimestre 2026

Analog Devices

(Teleborsa) -, leader globale nel settore dei semiconduttori, ha chiuso il, conclusisi il 1° novembre 2025, conpari a 3,08 miliardi di dollari, in crescita del 26% su base annua, con una progresso in tutti i mercati finali, trainati da Comunicazioni e Industriale.Ilè aumentato del 37% a 1,942 miliardi e ilsi è incrementato di 740 bps salendo al 30,7%. L'(EPS diluted) è cresciuto del 67% a 1,60 dollari.Nell', isono migliorati del 14% a 11,0 miliardi di dollari. Ilè salito del 26% a 6,773 miliardi e ilè passato al 26,6% dal 21,6% del 2024 (+500 bps). L'è cresciuto del 39% a 4,56 dollari.Nell'intero anno, ilsi è attestato a 4,8 miliardi e ildi 4,3 miliardi, pari rispettivamente al 44% e al 39% dei ricavi.La società ha restituito il 96% del flusso di cassa libero agli azionisti nell'anno fiscale 2025, inclusi 2,2 miliardi die 1,9 miliardi diAnalog Devices undi 3,1 miliardi di dollari, +/- 100 milioni di dollari. A metà di queste previsioni di fatturato, la società prevede un margine operativo di circa il 31,0%, +/- 130 punti base, e un margine operativo rettificato di circa il 43,5%, +/- 100 punti base. Inoltre, si attende un utile per azione di 1,60 dollari, +/- 0,10 dollari, e un utile per azione rettificato di 2,29 dollari, +/- 0,10 dollari.Il Cda di Analog Devices ha dichiarato undi 0,99 dollari per azione ordinaria in circolazione. Il dividendo sarà pagato il 22 dicembre 2025 a tutti gli azionisti registrati alla chiusura delle attività dell'8 dicembre 2025.