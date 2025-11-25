New York: balza in avanti Analog Devices

(Teleborsa) - Bene la società attiva nella produzione di semiconduttori
, con un rialzo del 3,37%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Analog Devices
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di microchip
rispetto all'indice.
Le implicazioni di breve periodo di Analog Devices
sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 255,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 234,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 275,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)