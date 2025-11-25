Milano 17:35
New York: balza in avanti Analog Devices

(Teleborsa) - Bene la società attiva nella produzione di semiconduttori, con un rialzo del 3,37%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Analog Devices evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso il produttore di microchip rispetto all'indice.


Le implicazioni di breve periodo di Analog Devices sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 255,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 234,5. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 275,9.

