New York: calo per Sirius XM Radio

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,92%.A livello comparativo su base settimanale, il trend dievidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Lo scenario attuale dimostra un allentamento della trendline al test del supporto 21,94 USD. In presenza di elementi positivi si propende per un'evoluzione della curva verso l'alto fino a testare il livello 22,74. Le implicazioni tecniche propendono per una continuazione della fase ribassista verso nuovi bottom visti a 21,63.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)