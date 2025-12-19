Milano 17:35
44.758 +0,66%
Nasdaq 18:16
25.320 +1,20%
Dow Jones 18:16
48.229 +0,58%
Londra 17:35
9.897 +0,61%
Francoforte 17:35
24.288 +0,37%

New York: in calo Lululemon Athletica

Si muove verso il basso il distributore di abbigliamento tecnico sportivo, con una flessione del 2,05%.
