Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:52
23.195 -0,81%
Dow Jones 20:52
44.913 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

New York: nuovo spunto rialzista per Fortinet

Balza in avanti il leader nel settore della sicurezza informatica, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,00%.
