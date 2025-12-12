Milano 17:35
43.514 -0,43%
Nasdaq 21:08
25.235 -1,76%
Dow Jones 21:08
48.515 -0,39%
Londra 17:35
9.649 -0,56%
Francoforte 17:35
24.186 -0,45%

New York: nuovo spunto rialzista per DoorDash

Bene il leader americano delle consegne di pasti, con un rialzo del 2,01%.
