Milano 17:35
43.990 -0,29%
Nasdaq 21:04
25.089 +0,09%
Dow Jones 21:04
48.090 -0,67%
Londra 17:35
9.685 -0,68%
Francoforte 17:35
24.077 -0,63%

New York: nuovo spunto rialzista per Comcast Corporation

Migliori e peggiori, In breve
New York: nuovo spunto rialzista per Comcast Corporation
Bene il più grande operatore via cavo degli Stati Uniti, con un rialzo del 3,45%.
Condividi
```