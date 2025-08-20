New York: performance negativa per Moderna

(Teleborsa) - Sottotono la società americana di biotecnologia
, che passa di mano con un calo del 3,51%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Moderna
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo scenario di medio periodo di Moderna
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 27,69 USD. Supporto a 26,37. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 29.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)