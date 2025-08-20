Milano 17:35
New York: rosso per Vulcan Materials

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di materiali da costruzione, che sta segnando un calo del 2,68%.

L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vulcan Materials, che fa peggio del mercato di riferimento.


Tecnicamente, Vulcan Materials è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 289,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 296,6.

