New York: rosso per Vulcan Materials

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di materiali da costruzione
, che sta segnando un calo del 2,68%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto all'S&P-500
mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Vulcan Materials
, che fa peggio del mercato di riferimento.
Tecnicamente, Vulcan Materials
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 289,6 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 282,6. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 296,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)