Milano 9:37
42.865 -0,36%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:37
9.180 -0,11%
24.275 -0,61%

Oro: 3.323,45 dollari alle 08:30

In breve, Finanza
Oro: 3.323,45 dollari alle 08:30
L'Oro vale 3.323,45 dollari l'oncia (+0,24%) alle 08:30.
Condividi
```