Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:54
23.189 -0,84%
Dow Jones 20:54
44.911 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Pesante sul mercato di New York Generac Holdings

Ribasso scomposto per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che esibisce una perdita secca del 3,98% sui valori precedenti.
