Milano 17:35
43.519 +0,32%
Nasdaq 20:34
25.522 -0,33%
Dow Jones 20:34
47.791 -0,19%
Londra 17:35
9.711 +0,19%
Francoforte 17:35
23.882 +0,79%

New York: exploit di Generac Holdings

Migliori e peggiori, In breve
New York: exploit di Generac Holdings
Seduta decisamente positiva per l'azienda che produce generatori di energia elettrica, che tratta in rialzo del 4,10%.
Condividi
```