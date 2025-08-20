PLATINUM del 19/08/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto
Sottotono il metallo bianco-argenteo, che chiude la seduta con un calo dell'1,28%.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.296,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.337,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.282,3.
