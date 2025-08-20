Milano 9:38
42.871 -0,35%
Nasdaq 19-ago
23.385 0,00%
Dow Jones 19-ago
44.922 0,00%
Londra 9:38
9.179 -0,11%
24.279 -0,59%

PLATINUM del 19/08/2025

Finanza
PLATINUM del 19/08/2025
(Teleborsa) - Chiusura del 19 agosto

Sottotono il metallo bianco-argenteo, che chiude la seduta con un calo dell'1,28%.

Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il platino, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 1.296,2. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 1.337,7. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 1.282,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```