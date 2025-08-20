Milano 17:35
42.865 -0,36%
Nasdaq 20:54
23.189 -0,84%
Dow Jones 20:54
44.911 -0,02%
Londra 17:35
9.288 +1,08%
Francoforte 17:35
24.277 -0,60%

Usa, Sony alza di 50 dollari il prezzo della Playstation 5 a causa dei dazi

Finanza
Usa, Sony alza di 50 dollari il prezzo della Playstation 5 a causa dei dazi
(Teleborsa) - A causa dei dazi imposti dall'amministrazione Trump, Sony ha deciso di aumentare di 50 dollari i prezzi di tutti i modelli della sua console Playstation 5 in Usa. L'aggiornamento dei prezzi avverrà già a partire da domani.

"Come molte aziende globali, continuiamo a navigare in un contesto economico difficile - ha spiegato in una nota la vicepresidente Global Marketing di Sony, Isabelle Tomatis - di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto".

Sony ha sottolineato che "i prezzi di vendita consigliati per gli accessori per PlayStation 5 rimangono invariati e non abbiamo altre variazioni di prezzo da annunciare per altri mercati".

Il prezzo di vendita consigliato aggiornato passa da 499,99 a 549,99 dollari per la Playstation 5; da 459,99 a 499,99 dollari per la PlayStation 5 Digital Edition; da 699,99 a 749,99 dollari per la PlayStation 5 Pro.
Condividi
```