Usa, Sony alza di 50 dollari il prezzo della Playstation 5 a causa dei dazi

Sony

(Teleborsa) - A causa deiimposti dall'amministrazioneha deciso di aumentare dii prezzi di tutti i modelli della sua consolein Usa. L'aggiornamento dei prezzi avverrà già a partire da domani."Come molte aziende globali, continuiamo a navigare in un contesto economico difficile - ha spiegato in una nota la vicepresidente Global Marketing di Sony,- di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto".Sony ha sottolineato che "i prezzi di vendita consigliati per gliper PlayStation 5 rimangono invariati e non abbiamo altre variazioni di prezzo da annunciare per altri mercati".Ilaggiornato passa da 499,99 a 549,99 dollari per la Playstation 5; da 459,99 a 499,99 dollari per la PlayStation 5 Digital Edition; da 699,99 a 749,99 dollari per la PlayStation 5 Pro.