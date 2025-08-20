Usa, Sony alza di 50 dollari il prezzo della Playstation 5 a causa dei dazi

(Teleborsa) - A causa dei dazi
imposti dall'amministrazione Trump
, Sony
ha deciso di aumentare di 50 dollari
i prezzi di tutti i modelli della sua console Playstation 5
in Usa. L'aggiornamento dei prezzi avverrà già a partire da domani.
"Come molte aziende globali, continuiamo a navigare in un contesto economico difficile - ha spiegato in una nota la vicepresidente Global Marketing di Sony, Isabelle Tomatis
- di conseguenza, abbiamo preso la difficile decisione di aumentare il prezzo di vendita consigliato per le console PlayStation 5 negli Stati Uniti a partire dal 21 agosto".
Sony ha sottolineato che "i prezzi di vendita consigliati per gli accessori
per PlayStation 5 rimangono invariati e non abbiamo altre variazioni di prezzo da annunciare per altri mercati".
Il prezzo di vendita consigliato
aggiornato passa da 499,99 a 549,99 dollari per la Playstation 5; da 459,99 a 499,99 dollari per la PlayStation 5 Digital Edition; da 699,99 a 749,99 dollari per la PlayStation 5 Pro.